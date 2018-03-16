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Как готовят моряков-подводников: уникальные кадры из закрытого центра Минобороны РФ
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Как готовят моряков-подводников: уникальные кадры из закрытого центра Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В преддверии дня подводника съемочная группа телеканала «Звезда» первой попала в секретный учебный центр.
В Обнинском учебном центре ВМФ России тренируются действующие экипажи подводных лодок. Офицеры, мичманы и сержанты по много раз выходят из опасных ситуаций, которые в боевом походе могут стоить им жизни — затопление и пожары, управление субмариной в сложных метеоусловиях, борьба за живучесть корабля.
Приборы в классах с максимальной точностью повторяют оборудование субмарин разных типов и габаритов. Все так, как моряки привыкли видеть на своих кораблях.
В общей сложности, Обнинский учебный центр подготовил более 74 тысяч подводников, почти 280 экипажей всех видов подводных кораблей.
Сейчас здесь проходят подготовку команды самых современных стратегических атомных субмарин и многоцелевых, ударных подводных лодок. Те, кого принято называть ядерным щитом России.
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