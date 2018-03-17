В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника

Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно Балтике зарождался подводный флот России

17 марта на набережной Нижнего озера в Калининграде , носящей имя Александра Маринеско , у памятника герою-подводнику состоялся торжественный митинг и возложение цветов.

В мероприятиях приняли участие начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин , ветераны Военно-Морского Флота, военнослужащие флота, Почетный караул курсантов и оркестр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде, воспитанники кадетских корпусов.

В Калининграде союз моряков-подводников Балтийского флота сегодня объединяет более 200 человек этой профессии. Его возглавляет вице-адмирал в отставке Николай Хромов , который прослужил на подводных лодках 41 год, закончив службу командиром 14-й эскадры подводных лодок.

Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно Балтике зарождался подводный флот России. На Балтийском флоте получили развитие лучшие традиции российских подводников, воспитаны многочисленные герои-командиры субмарин Великой Отечественной войны. В их числе — Герой Советского Союза Александр Маринеско. Экипаж под командованием капитана 3 ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер «Вильгельм Густлоф» водоизмещением почти 25,5 тысяч тонн. На нем находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака была названа «атакой века».