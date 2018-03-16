В Калининграде накануне Дня моряка-подводника пройдут торжественные мероприятия

В частности, 17 марта на набережной Нижнего озера, носящей имя Александра Маринеско , у памятника герою-подводнику состоится торжественный митинг и возложение цветов.

17 марта в 11:00 на набережной Нижнего озера в Калининграде , носящей имя Александра Маринеско, у памятника герою-подводнику состоится торжественный митинг и возложение цветов. В мероприятии примут участие представители командования Балтийского флота, ветераны Военно-Морского Флота (ВМФ), курсанты Калининградского филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова».

Памятные мероприятия продолжатся в 12:30 на территории филиала ВУНЦ ВМФ. Пятеро выпускников этого военно-морского вуза проходили службу на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» и двое на атомной подводной лодке «Комсомолец».

В Калининграде Союз моряков-подводников Балтийского флота сегодня объединяет более 200 человек этой профессии. Его возглавляет вице-адмирал в отставке Николай Хромов , который прослужил на флоте 41 год, закончив службу командиром 14-й эскадры подводных лодок.

19 марта в Калининграде у подводной лодки Б-413, ошвартованной на набережной Петра Великого, состоится торжественный митинг, посвященный Дню моряка-подводника. В нём примут участие представители командования Балтийского флота, ветераны-подводники, экипаж субмарины. В 9:00 утра, в торжественной обстановке, на подводной лодке Б-413 будет поднят Государственный флаг Российской Федерации

Для Балтийского флота День моряка-подводника имеет особое значение, ведь именно на Балтике зарождался подводный флот России. На Балтийском флоте получили развитие лучшие традиции российских подводников, воспитаны многочисленные герои-командиры субмарин Великой Отечественной войны, в их числе — Герой Советского Союза Александр Маринеско. Экипаж под командованием капитана 3 ранга Маринеско 30 января 1945 года потопил в южной части Балтийского моря тремя торпедами фашистский лайнер «Вильгельм Густлоф» водоизмещением почти 25,5 тыс. тонн. На нем находились около 100 экипажей подлодок, готовых продолжить войну на море. Эта атака была названа «атакой века».

Сегодня в состав Балтийского флота входит отдельный дивизион подводных лодок Ленинградской военно-морской базы. В подразделении пройдут торжественные мероприятия, в ходе которых будут награждены экипажи подводных лодок, добившиеся наибольших успехов в боевой подготовке. Кроме этого, моряки-подводники Балтийского флота активно участвуют в испытаниях новых дизель-электрических подводных лодок для Военно-Морского Флота России.