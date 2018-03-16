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Военнослужащие ВДВ в ходе учения захватили полевой аэродром условного противника на побережье Азовского моря
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Военнослужащие ВДВ в ходе учения захватили полевой аэродром условного противника на побережье Азовского моря 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Высадившиеся десантники провели разминирование подготовленных к ликвидации важных сооружений и узлов, обеспечивающих работу аэродромной сети, начали уничтожение групп условных террористов.
Сегодня в ходе межвидового тактико-специального учения на побережье Азовского моря военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отработали десантирование из самолетов и вертолетов морской авиации на незнакомую площадку приземления Кухаривка.
Сначала экипажи морской авиации на заданной высоте из самолетов Ан-26 выполнили выброску передового подразделения десанта для разведки и захвата основных объектов полевого аэродрома условного противника близ побережья Азовского моря.
В дальнейшем для охраны и восстановления функционирования захваченного полевого аэродрома объединённым командованием было принято решение о десантировании дополнительных сил посадочным способом с применением вертолетов морской авиации Ка-27.
Высадившиеся подразделения ВДВ провели разминирование подготовленных к ликвидации важных сооружений и узлов, обеспечивающих работу аэродромной сети.
После этого военнослужащие приступили к поисковым действиям по обнаружению и уничтожению лагеря условного террористического формирования.
Отработка десантниками поисковых задач будет проходить и в ночное время до начала следующих суток.
В учении принимают участие более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, а также транспортная и штурмовая авиация ВМФ России.
Учение носит плановый характер и проводится на территории полигона Учебного центра противовоздушной обороны сухопутных войск.
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