В московском спорткомплексе «Олимпийский» завершились соревнования по бильярду в рамках спартакиады центральных органов военного управления Минобороны

Всего в турнире бильярдистов приняли участие 138 человек, представлявших 46 команд. Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил была организована и проведена спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны по бильярду. Всего в соревнованиях приняли участие 138 человек, представлявших 46 команд. По итогам турнира места среди них распределились следующим образом: среди спортивных коллективов 1 группы: I место — Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации; II место — Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации III место — Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; среди спортивных коллективов 2 группы: I место — Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации; II место — 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации; III место — Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации; среди спортивных коллективов 3 группы: I место — Правовой департамент Министерства обороны Российской Федерации; II место — 9 Управление Министерства обороны Российской Федерации; III место — Главное управление начальника Железнодорожных войск. Судейство и обслуживание соревнований было организовано судейскими бригадами ЦСКА.