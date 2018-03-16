В московском спорткомплексе «Олимпийский» завершились соревнования по бильярду в рамках спартакиады центральных органов военного управления Минобороны 

Всего в турнире бильярдистов приняли участие 138 человек, представлявших 46 команд.
Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил была организована и проведена спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны по бильярду.
Всего в соревнованиях приняли участие 138 человек, представлявших 46 команд.
По итогам турнира места среди них распределились следующим образом:
среди спортивных коллективов 1 группы:
I место — Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации;
II место — Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
III место — Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
среди спортивных коллективов 2 группы:
I место — Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;
II место — 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации;
III место — Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации;
среди спортивных коллективов 3 группы:
I место — Правовой департамент Министерства обороны Российской Федерации;
II место — 9 Управление Министерства обороны Российской Федерации;
III место — Главное управление начальника Железнодорожных войск.
Судейство и обслуживание соревнований было организовано судейскими бригадами ЦСКА.