Ещё
Испытания «Ангары» продлили на два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания «Ангары» продлили на два года 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
На два года дольше запланированного продлятся на космодроме Восточный летные испытания тяжелой ракеты-носителя «Ангара», сообщил источник на космодроме.
«Летные испытания «Ангары» на Восточном согласно плану будут проводиться в 2021, 2024 и 2025 годах. Таким образом, они завершатся на два года позже, чем планировалось ранее», — цитирует источника «Интерфакс».
Отмечается, что на космодроме Восточный «планируется испытывать носитель, рассчитанный на беспилотные пуски — „Ангара-А5“, вместо ракеты, планировавшейся под пилотируемые программы „Ангара-А5П“.
В январе гендиректор Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что до 2022 года будут изготовлены шесть ракет „Ангара-А5“.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились подробности о ракете «Кинжал» и переделанном под нее МиГ-31 Зачем США понадобились ВКС Израиль на учениях отработал сценарии войны в Сирии при вмешательстве России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ265
В Госдуме оценили заявление Порошенко56
Украина пожаловалась в ООН162
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
День рождения скандальной порнозвезды18
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение