Испытания «Ангары» продлили на два года

На два года дольше запланированного продлятся на космодроме Восточный летные испытания тяжелой ракеты-носителя «Ангара», сообщил источник на космодроме.

«Летные испытания «Ангары» на Восточном согласно плану будут проводиться в 2021, 2024 и 2025 годах. Таким образом, они завершатся на два года позже, чем планировалось ранее», — цитирует источника «Интерфакс»

Отмечается, что на космодроме Восточный «планируется испытывать носитель, рассчитанный на беспилотные пуски — „Ангара-А5“, вместо ракеты, планировавшейся под пилотируемые программы „Ангара-А5П“.