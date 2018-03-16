Подводная лодка Б-413 проекта 641 в 2018 году празднует свой 50-летний юбилей

Спущенная на воду в сентябре 1968 года субмарина более 30 лет несла службу в составе Северного, а потом и Балтийского военных флотов.

Сегодня подводная лодка продолжает свою вахту, но уже музейную. В ночь на 15 июня 2000-го года, после ремонта на заводе «Янтарь» , она ошвартовалась у набережной исторического флота. А до этого боевая субмарина, спущенная на воду в 1968 году, не раз признавалась лучшим подводным кораблем Северного флота и гордостью Балтийского. В то время лодки этой серии считались одними из лучших в мире. Единственная в стране и одна из немногих в мире подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Её уникальность состоит в том, что она сохранена в первозданном виде. Прочный и легкий корпус, надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие предстают перед посетителями в том же виде, что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота России . На борту субмарины представлена экспозиция «Из истории подводного флота России». Здесь можно увидеть флагшток с подводной лодки «Комсомолец» и куски корпуса атомохода «Курск» на котором погибли 7 выпускников калининградского военно-морского училища, познакомиться с бытом и особенностями службы подводников, узнать о трагедиях и победах нашего военного подводного флота и о том, как он создавался.

Подводная лодка имеет семь отсеков: носовой торпедный; носовой аккумуляторный и жилой; центральный пост; кормовой аккумуляторный и жилой; дизельный; электромоторный; кормовой торпедный и жилой отсеки. Во втором отсеке расположены каюты командира и офицеров, офицерская кают-компания, гидроакустическая рубка; в четвертом отсеке — каюты офицеров и мичманов, кают-компания старшин, камбуз; в седьмом отсеке — койки для рядового состава, средства спасения и аварийный люк. И каждый полностью аутентичен, позволяя увидеть настоящий «живой организм» корабля.

Сегодня Б-413 не только популярный туристический объект. Она стала символом мужества, отваги и побед советских военных моряков. Место её стоянки, это место встреч для ветеранов-подводников, курсантов, кадетов и калининградцев где они отдают дань уважения субмарине и всем морякам военного флота СССР и России.

Полученное во время несения военной службы звание «Отличный корабль» буки-413 продолжает нести и в качестве музея, входя уже не один год в ТОП-10 самых популярных музеев России по версии TripAdvisor.

Поднимаясь на борт субмарины вы становитесь сопричастным к сохранению морского наследия страны и прикасаетесь к частичке великой истории России.