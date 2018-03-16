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В Краснодарском крае с лётчиками частей ВВС и ПВО Южного военного округа проведены курсы выживания в экстремальных условиях
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В Краснодарском крае с лётчиками частей ВВС и ПВО Южного военного округа проведены курсы выживания в экстремальных условиях 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Около 50 военнослужащих прошли плановую подготовку по программе выживания экипажей на земле в различных условиях, в том числе на побережье и в горно-лесистой местности.
В центре (выживания летного состава) Воздушно-космических сил в Краснодарском крае с лётчиками частей ВВС и ПВО Южного военного округа проведены курсы выживания в экстремальных условиях.
Около 50 военнослужащих прошли плановую подготовку по программе выживания экипажей на земле в различных условиях, в том числе на побережье и в горно-лесистой местности.
Под руководством офицеров центра лётчики изучили порядок применения аварийных средств связи и сигнализации, действия личного состава спасательных парашютно-десантных групп при проведении поисково-спасательных работ.
Особое внимание в ходе подготовки было уделено основам выживания в автономных условиях, способам ориентирования и передвижения в безлюдной местности, а также оказания первой медицинской помощи в случае нештатного приземления экипажа.
Завершены сборы были суточным переходом по горно-лесистой местности, в ходе которого весь личный состав применил полученные знания на практике.
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