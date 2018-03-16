В Краснодарском крае с лётчиками частей ВВС и ПВО Южного военного округа проведены курсы выживания в экстремальных условиях

Около 50 военнослужащих прошли плановую подготовку по программе выживания экипажей на земле в различных условиях, в том числе на побережье и в горно-лесистой местности.

В центре (выживания летного состава) Воздушно-космических сил в Краснодарском крае с лётчиками частей ВВС и ПВО Южного военного округа проведены курсы выживания в экстремальных условиях.

Около 50 военнослужащих прошли плановую подготовку по программе выживания экипажей на земле в различных условиях, в том числе на побережье и в горно-лесистой местности.

Под руководством офицеров центра лётчики изучили порядок применения аварийных средств связи и сигнализации, действия личного состава спасательных парашютно-десантных групп при проведении поисково-спасательных работ.

Особое внимание в ходе подготовки было уделено основам выживания в автономных условиях, способам ориентирования и передвижения в безлюдной местности, а также оказания первой медицинской помощи в случае нештатного приземления экипажа.

Завершены сборы были суточным переходом по горно-лесистой местности, в ходе которого весь личный состав применил полученные знания на практике.