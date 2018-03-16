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С подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводятся учения на полигонах Крыма
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С подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводятся учения на полигонах Крыма 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов и вооружения боевых машин, а также совершенствуют навыки вождения военной техники.
С подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводятся учения на крымских полигонах.
В полевых условиях «черные береты» выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов и вооружения боевых машин, а также совершенствуют навыки вождения военной техники.
С наводчиками бронетранспортёров проводятся учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.
Также в ходе маршей военнослужащие отрабатывают вопросы обороны колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утверждённым командованием флота планом боевой подготовки на 2018 учебный год.
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