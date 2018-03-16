С подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводятся учения на полигонах Крыма

В полевых условиях военнослужащие выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов и вооружения боевых машин, а также совершенствуют навыки вождения военной техники.

С подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводятся учения на крымских полигонах.

В полевых условиях «черные береты» выполняют боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов и вооружения боевых машин, а также совершенствуют навыки вождения военной техники.

С наводчиками бронетранспортёров проводятся учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.

Также в ходе маршей военнослужащие отрабатывают вопросы обороны колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утверждённым командованием флота планом боевой подготовки на 2018 учебный год.