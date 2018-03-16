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На полигоне под Екатеринбургом состоялись тактико-специальные занятия с подразделениями РЭБ Центрального военного округа
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На полигоне под Екатеринбургом состоялись тактико-специальные занятия с подразделениями РЭБ Центрального военного округа 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной задачей учебных мероприятий стало получение младшими командирами твердых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями (экипажами, расчетами) при решении задач по предназначению.
Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приняли участие в полевых тактико-специальных занятиях в ходе лагерного сбора на полигоне под Екатеринбургом.
Основной задачей учебных мероприятий стало получение младшими командирами твердых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями (экипажами, расчетами) при решении задач по предназначению, а также практическая проверка слаженности воинских коллективов в рамках подготовки к конкурсу по полевой выучке специалистов радиоэлектронной борьбы.
В завершение занятий военнослужащие выполнили нормативы специальной подготовки.
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