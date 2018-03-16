На полигоне под Екатеринбургом состоялись тактико-специальные занятия с подразделениями РЭБ Центрального военного округа

Основной задачей учебных мероприятий стало получение младшими командирами твердых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями (экипажами, расчетами) при решении задач по предназначению.

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приняли участие в полевых тактико-специальных занятиях в ходе лагерного сбора на полигоне под Екатеринбургом

Основной задачей учебных мероприятий стало получение младшими командирами твердых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями (экипажами, расчетами) при решении задач по предназначению, а также практическая проверка слаженности воинских коллективов в рамках подготовки к конкурсу по полевой выучке специалистов радиоэлектронной борьбы.

В завершение занятий военнослужащие выполнили нормативы специальной подготовки.