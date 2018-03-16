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Подтверждено использование вертолета Ка-226Т в сверхжарком климате
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Подтверждено использование вертолета Ка-226Т в сверхжарком климате 

ТК «Звезда» 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Вертолет испытывали в Иране при температуре окружающего воздуха до +50 °С.
Росавиация выдала дополнение к сертификату вертолета Ка-226Т, которое разрешает эксплуатацию машины в экстремально высоких температурах окружающего воздуха.
Документ стал итогом испытаний, прошедших в Иране в сентябре 2017 года. Специалисты холдинга «Вертолеты России» и иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company подтвердили возможности эксплуатации Ка-226Т при температуре окружающего воздуха до +50 °С.
Обновленный сертификат позволит начать продажи вертолета в страны с жарким климатом.
«Документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов», — сказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Напомним, компания рассчитывает продать Индии 200 вертолетов Ка-226Т на один миллиард долларов с организацией производства в Бангалоре. Будут собирать вертолеты и на территории Ирана.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан в ОКБ Камова, построен по соосной схеме несущих винтов, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки.
На него легко устанавливается транспортная кабина, позволяющая перевозить до шести человек, или модули, оснащенные спецоборудованием. Незаменим при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности.
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