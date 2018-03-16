Подтверждено использование вертолета Ка-226Т в сверхжарком климате

Вертолет испытывали в Иране при температуре окружающего воздуха до +50 °С.

Росавиация выдала дополнение к сертификату вертолета Ка-226Т, которое разрешает эксплуатацию машины в экстремально высоких температурах окружающего воздуха.

Документ стал итогом испытаний, прошедших в Иране в сентябре 2017 года. Специалисты холдинга «Вертолеты России» и иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company подтвердили возможности эксплуатации Ка-226Т при температуре окружающего воздуха до +50 °С.

Обновленный сертификат позволит начать продажи вертолета в страны с жарким климатом.

«Документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов», — сказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

Напомним, компания рассчитывает продать Индии 200 вертолетов Ка-226Т на один миллиард долларов с организацией производства в Бангалоре . Будут собирать вертолеты и на территории Ирана.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан в ОКБ Камова, построен по соосной схеме несущих винтов, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки.

На него легко устанавливается транспортная кабина, позволяющая перевозить до шести человек, или модули, оснащенные спецоборудованием. Незаменим при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности.