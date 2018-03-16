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МЧС предложило уточнить закон о гражданской обороне
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МЧС предложило уточнить закон о гражданской обороне 

Парламентская газета 20 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министерство чрезвычайных ситуаций предложило уточнить законодательство, регулирующее выполнение мероприятий гражданской обороны. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Это позволит оперативно вводить в действие планы гражданской обороны и защиты населения на территории Российской Федерации, что поспособствует более эффективному выполнению мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в документе отмечается, что законопроект разработан для реализации основ государственной политики в области гражданской обороны на период до 2030 года, утверждённых президентом Владимиром Путиным 20 декабря 2016 года.
Предлагается закрепить понятия обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти регионального или местного уровней, инженерной защиты населения, опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
«Термин «инженерная защита населения» используется в Основах государственной политики в области гражданской обороны до 2030 года, однако законодательно в настоящее время не определён», — приводят пример авторы законопроекта в пояснительной записке.
Кроме того, в документе предлагается разрешить привлекать ресурсы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для выполнения мероприятий гражданской обороны.
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