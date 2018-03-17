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В Североморске на мероприятии в честь Дня моряка-подводника военнослужащие и юнармейцы получили награды
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В Североморске на мероприятии в честь Дня моряка-подводника военнослужащие и юнармейцы получили награды 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Десять офицеров, мичманов и старшин, проходящих службу в соединениях атомных подводных лодок подводных сил Северного флота были награждены медалью главнокомандующего ВМФ России «За службу в подводных силах».
В ходе торжеств, посвящённых Дню моряка-подводника, прошедших накануне праздника в городе Североморске, командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил награды отличившимся подводникам. Десять офицеров, мичманов и старшин, проходящих службу в соединениях атомных подводных лодок подводных сил Северного флота были награждены медалью главнокомандующего ВМФ России «За службу в подводных силах».
Также командующий Северным флотом наградил ценным подарком сотрудников аварийно-спасательного отряда, занимавшихся подъемом вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны со дна Баренцева моря возле острова Кильдин. Подарки от командующего получили заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Александр Ульянов, заместитель командира аварийно-спасательного отряда капитан 1 ранга Василий Фролов, водолаз 2 класса Денис Устинов и водолаз 3 класса Андрей Смеречинский.
За отличия, проявленные при подготовке и проведении военного парада в городе-герое Мурманске, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, медалью «За участие в военном параде в День Победы» были награждены 20 юнармейцев из Мурманска и Североморска.
Четырём военнослужащим подводных сил Северного флота памятный знак «За доблестную службу в Заполярье» вручила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
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