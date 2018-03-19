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Подводники Северного флота отмечают профессиональный праздник
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Подводники Северного флота отмечают профессиональный праздник 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время еженедельного селекторного совещания командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил с Днём моряка-подводника командный состав объединений, в которые входят подводные лодки.
Сегодня в базах подводных сил и в гарнизонах подводников Северного флота проходят торжественные мероприятия в честь Дня моряка-подводника. В ходе утренних посторений на подъем Военно-морского флага командиры соединений и экипажей подводных лодок поздравили личный состав с профессиональным праздником.
Во время еженедельного селекторного совещания командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил с Днём моряка-подводника командный состав объединений, в которые входят подводные лодки.
Вечером в главной базе подводных сил — Гаджиево в Доме офицеров состоится торжественное собрание военнослужащих и членов их семей с концертом ансамбля песни и пляски Северного флота. В доме офицеров гарнизона Полярный перед моряками-подводниками выступит творческий коллектив дома культуры Ленинского округа города Мурманска.
Сегодня же моряки-подводники почтили память товарищей, погибших при выполнении воинского долга на подводных лодках. Венки и цветы были возложены к памятникам экипажу подводной лодки С-80 в Оленьей Губе, погибшим подоводникам атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск».
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