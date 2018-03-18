На Северном флоте по случаю Дня моряка-подводника стартовал турнир по хоккею с шайбой

Заключительные игры, награждение победителей и призёров, а также закрытие турнира состоятся 25 марта.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов в главной базе СФ Североморске открыл турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника. В состязаниях принимают участие 17 команд кораблей, соединений и учреждений флота.

В первой игре турнира, состоявшейся сразу после открытия, приняли участие команды «Армата» армейского корпуса и «Палубник» корабельного истребительного полка объединения ВВС и ПВО СФ. Победу со счетом 7-0 одержали сухопутчики.

Сегодня в гарнизонах Северного флота проходят сразу четыре матча. На площадке в Заозерске сборная соединения подводных лодок «Медведи» играет со «Штурмом» — командой отдельной мотострелковой бригады. Военнослужащие одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и хоккеисты пограничного управления «Полярная звезда» встречаются на ледовой площадке в поселке Кильдинстрой Мурманской области . В главной базе подводников Гаджиево команда подводных сил флота «Тайфун» скрещивает клюшки с хоккеистами «Альфы» — управления ядерного обеспечения.

В Североморске команда штаба и управления Северного флота «К-21» противостоит «Спасателю» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Заключительные игры, награждение победителей и призёров, а также закрытие турнира состоятся 25 марта.