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Порошенко объявил о завершении «режима АТО» в Донбассе
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Порошенко объявил о завершении «режима АТО» в Донбассе 

ТВ Центр 19 часов назад
Фото: ТВ Центр
Петр Порошенко объявил о смене формата операции украинских войск в Донбассе. По его словам, режим «антитеррористической операции» меняется на «операцию Объединенных сил». Об этом сообщает «Интерфакс».
"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов возлагается на командующего объединенными силами", — сообщил Порошенко на пресс-конференции в Краматорске.
Командующим объединенными силами в Донбассе назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
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