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Более 1,5 тысяч военнослужащих Поволжья приняли участие в учениях РХБЗ
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Более 1,5 тысяч военнослужащих Поволжья приняли участие в учениях РХБЗ 

ТРК Губерния 21 час назад
Более 1,5 тысяч военнослужащих из 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири приняли участие в лагерном сборе войск радиационной, химической и биологической защиты, который проходит на Чапаевском полигоне. В учениях задействовано не менее 400 единиц техники, в том числе уникальные тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», имеющие радиус поражения около 2 га и стреляющие в цель на 6 километров. Также на полигоне впервые были продемонстрированы машины постановки дымовых завес для прикрытия войск и крупных инженерных сооружений от авиации противника. В рамках сборов проходят этапы всеармейских игр «Безопасная среда» и «Белое солнце».
"Очень сложные задачи выполняют войска РХБЗ. На них эти задачи возложены в соответствии с указами по подготовке и ведению боевых действий, с военным уставом. Как пример — в 2016 году сводный отряд 29 отдельной бригады РХБЗ Центрального военного округа принимал участие в ликвидации последствий ЧС на Ямале, где военнослужащие боролись с сибирской язвой", — проинформировал Валерий Васильев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО.
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