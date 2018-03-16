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Связисты ЦВО готовятся к конкурсам АрМИ-2018 в ходе специальных тренировок
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Связисты ЦВО готовятся к конкурсам АрМИ-2018 в ходе специальных тренировок 

ТК «Звезда» 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как правило, выполнение поставленных задач проводится в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечивает подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.
В Сибири связисты Центрального военного округа провели специальные тренировки в рамках подготовки к всеармейскому конкурсу по полевой выучке «Уверенный прием-2018», заявленному в программе Армейских международных игр.
Специалисты в полевых условиях обеспечили передачу цифровой информации по защищенным беспроводным каналам с высокой скоростью и организовали видеоконференцию органов управления тактического звена с вышестоящим штабом.
Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.
В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц специальной техники.
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