Связисты ЦВО готовятся к конкурсам АрМИ-2018 в ходе специальных тренировок 

Как правило, выполнение поставленных задач проводится в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечивает подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.
В Сибири связисты Центрального военного округа провели специальные тренировки в рамках подготовки к всеармейскому конкурсу по полевой выучке «Уверенный прием-2018», заявленному в программе Армейских международных игр.
Специалисты в полевых условиях обеспечили передачу цифровой информации по защищенным беспроводным каналам с высокой скоростью и организовали видеоконференцию органов управления тактического звена с вышестоящим штабом.
Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов помех.
В тренировке приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц специальной техники.