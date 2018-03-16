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В Красноярском крае пройдет первый всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш-2018»
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В Красноярском крае пройдет первый всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Маршрут конкурса проходит по территории природного парка «Ергаки» в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 4 тыс. метров.
С 29 марта по 2 апреля на территории учебного центра военной подготовки ЦВО в Красноярском крае пройдет первый всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
Маршрут конкурса, который проводится в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр–2018, проходит по территории природного парка «Ергаки» в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 4 тыс. метров.
Маршрут включает участки выполнения 11 специальных задач. Командам-участницам предстоит совершить поиск пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.
В конкурсе примут участие команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, Новосибирского высшего военного командного училища, военных округов, Воздушно-десантных войск, Военного института физической культуры, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова Также вне общего зачета маршрут конкурса пройдет сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации по ски-альпинизму.
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