В Красноярском крае пройдет первый всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш-2018»

Маршрут конкурса проходит по территории природного парка «Ергаки» в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 4 тыс. метров.

С 29 марта по 2 апреля на территории учебного центра военной подготовки ЦВО в Красноярском крае пройдет первый всеармейский конкурс по ски-альпинизму «Саянский марш-2018» среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Маршрут конкурса, который проводится в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр–2018, проходит по территории природного парка «Ергаки» в горах Западного Саяна. Общая протяженность соревновательных трасс — 50 километров с набором высоты до 4 тыс. метров.

Маршрут включает участки выполнения 11 специальных задач. Командам-участницам предстоит совершить поиск пострадавшего от лавины и его транспортировка, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность.