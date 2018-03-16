Первая в России 3D диорама откроется в Выборге

В субботу 17 марта в Выборге пройдут мероприятия, приуроченные к 78-ой годовщине окончания советско-финляндской войны, сообщили представители Военного музея Карельского перешейка.

В Военном музее Карельского перешейка состоится презентация первой в России 3D диорамы «На той войне незнаменитой», посвященной советско-финляндской войне 1939-1940 годов.

Презентация начнется в 15:00.

На диораме площадью 200 квадратных метров будут представлены макеты военных предметов, а также подлинные вещи, обнаруженные в местах боевых действий времен советско-финляндской войны.

В это же время на территории Выборгского замка начнут работать интерактивные площадки, на которых посетители смогут сфотографироваться в военной форме.

Кроме того, будет работать выставка макетов вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии и финской армии.

Также состоится пресс-конференция, где можно будет задать вопросы по созданию диорамы.

Начало конференции в 19:00.

Место проведения — Военный музей Карельского перешейка (Военный городок №205, здание столовой).

Вход на все мероприятия свободный.