Ещё
Первая в России 3D диорама откроется в Выборге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая в России 3D диорама откроется в Выборге 

Ivyborg.ru 22 часа назад
В субботу 17 марта в Выборге пройдут мероприятия, приуроченные к 78-ой годовщине окончания советско-финляндской войны, сообщили представители Военного музея Карельского перешейка.
В Военном музее Карельского перешейка состоится презентация первой в России 3D диорамы «На той войне незнаменитой», посвященной советско-финляндской войне 1939-1940 годов.
Презентация начнется в 15:00.
На диораме площадью 200 квадратных метров будут представлены макеты военных предметов, а также подлинные вещи, обнаруженные в местах боевых действий времен советско-финляндской войны.
В это же время на территории Выборгского замка начнут работать интерактивные площадки, на которых посетители смогут сфотографироваться в военной форме.
Кроме того, будет работать выставка макетов вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии и финской армии.
Также состоится пресс-конференция, где можно будет задать вопросы по созданию диорамы.
Начало конференции в 19:00.
Место проведения — Военный музей Карельского перешейка (Военный городок №205, здание столовой).
Вход на все мероприятия свободный.
Ivyborg.ru: последние новости
Россияне выбирают названия для ракет, представленных Путином Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь" Группа "Пикник" попала в ДТП под Владимиром
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ201
В Госдуме оценили заявление Порошенко48
Украина пожаловалась в ООН155
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля724
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение