В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска

МОСКВА , 16 мар — РИА Новости . В начале 2014 года украинские власти начали перебрасывать войска в Крым , но позднее вернули их в места постоянной дислокации, рассказал в интервью изданию «Гордон» бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана.

По его словам, к переброске в Крым готовились четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа. Еще одна разведывательная рота ВДВ была передислоцирована на полуостров в январе.

В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, однако перебросить войска на полуостров так и не удалось, рассказал Замана.

"Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму", — пояснил он.