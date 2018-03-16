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В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска
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В Киеве рассказали, почему в 2014 году не смогли перебросить в Крым войска 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В начале 2014 года украинские власти начали перебрасывать войска в Крым, но позднее вернули их в места постоянной дислокации, рассказал в интервью изданию «Гордон» бывший начальник Генштаба и командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана.
По его словам, к переброске в Крым готовились четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа. Еще одна разведывательная рота ВДВ была передислоцирована на полуостров в январе.
В начале марта 2014 года украинский Генштаб отправил в Крым три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом, однако перебросить войска на полуостров так и не удалось, рассказал Замана.
"Кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму", — пояснил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели голосование после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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