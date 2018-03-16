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Армия Израиля отработала действия в условиях присутствия России в Сирии
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Армия Израиля отработала действия в условиях присутствия России в Сирии 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Newsru.com
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар — РИА Новости. Израильские военные провели на текущей неделе командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывались боевые действия на нескольких фронтах с учетом фактора российского присутствия на Ближнем Востоке, пишет в пятницу местная газета «Гаарец».
Между Израилем и РФ с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить военных обеих стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.
"В ходе учений мы… отрабатывали все, что можно и что нельзя координировать с русскими: как нам действовать без ущерба для их интересов в регионе и, с другой стороны, сценарии, при которых русские создавали проблемы", — цитирует издание высокопоставленный источник в армейских кругах.
Один из таких сценариев предполагал, что Россия оповещает Израиль о том, что тот своими действиями угрожает ее региональным интересам, сказано в публикации.
В учениях был задействован весь израильский генералитет. «Это были чисто командно-штабные учения, которые не предусматривал полевого развертывания войск. Их цель заключалась в том, чтобы изучить всевозможные сценарии угроз», — пишет «Гаарец».
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