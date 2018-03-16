В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона

Китае начали испытания прототипа рельсотрона — современного электромагнитного орудия, установленного на большом десантном корабле «Хайяншань» типа Type 072-III. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Asia Times.

О начавшихся испытаниях сразу написали несколько средств массовой информации Поднебесной, используя данные представителей Народно-освободительной армии Китая. По словам экспертов, Китай стал первой страной в мире, которая установила рельсотрон на корабль и приступила к испытаниям.

Рельсотрон — это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами. Для выстрела необходимо высокое напряжение и ток.

Созданием рельсотрона в Китае занимаются еще с 80-х годов прошлого столетия. Сведения о первых прототипах нового орудия появились в 2005 году. Но это были еще лабораторные образцы. А уже в октябре 2017 года Морской университет инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявил о разработке технологий, которые могут быть использованы при создании рельсотрона.

Его испытания проводились на десантном корабле «Хайяншань» в два этапа. На первом электромагнитное орудие проверяли на причале, в итоге провели около пятидесяти тысяч тестов бортовых систем, включая и установку импульсной подачи постоянного тока. На втором этапе тестировали рельсотрон в Восточно-Китайском море.

Никаких других подробностей представители Народно-освободительной армии не сообщают.