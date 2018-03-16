В Южном военном округе прошла масштабная тренировка разведывательно-ударных контуров

В Едином дне РОК приняли участие около 1000 военнослужащих ЮВО. В результате выполнения плановых и внеплановых огневых задач было уничтожено более 500 целей условного противника.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворникова провел тренировку разведывательно-ударных контуров (РУК) объединений ЮВО в единой системе управления войсками.

Для выполнения учебно-боевых задач впервые было задействовано более 20 единиц авиационной техники, в том числе 6 самолетов оперативно-тактической авиации и около 20 вертолетов армейской авиации, а также десятки беспилотных летательных аппаратов.

Поражение целей условного противника, помимо авиации, осуществлялось огневыми средствами кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей округа.

Управление разведывательными и ударными силами в объединениях ЮВО было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала в группу командования округа.

«Четкое взаимодействие разведывательных органов и средств огневого поражения всех видов и родов войск обеспечивает оперативное решение максимального количества огневых задач», — отметил в ходе тренировки генерал-полковник Александр Дворников.

В результате выполнения плановых и внеплановых огневых задач было уничтожено более 500 целей условного противника. В Едином дне РОК приняли участие около 1000 военнослужащих ЮВО.