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В Южном военном округе прошла масштабная тренировка разведывательно-ударных контуров
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В Южном военном округе прошла масштабная тренировка разведывательно-ударных контуров 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Едином дне РОК приняли участие около 1000 военнослужащих ЮВО. В результате выполнения плановых и внеплановых огневых задач было уничтожено более 500 целей условного противника.
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворникова провел тренировку разведывательно-ударных контуров (РУК) объединений ЮВО в единой системе управления войсками.
Для выполнения учебно-боевых задач впервые было задействовано более 20 единиц авиационной техники, в том числе 6 самолетов оперативно-тактической авиации и около 20 вертолетов армейской авиации, а также десятки беспилотных летательных аппаратов.
Поражение целей условного противника, помимо авиации, осуществлялось огневыми средствами кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей округа.
Управление разведывательными и ударными силами в объединениях ЮВО было организовано с подвижных полевых пунктов управления. Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала в группу командования округа.
«Четкое взаимодействие разведывательных органов и средств огневого поражения всех видов и родов войск обеспечивает оперативное решение максимального количества огневых задач», — отметил в ходе тренировки генерал-полковник Александр Дворников.
В результате выполнения плановых и внеплановых огневых задач было уничтожено более 500 целей условного противника. В Едином дне РОК приняли участие около 1000 военнослужащих ЮВО.
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