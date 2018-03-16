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Под Волгоградом военные учатся пользоваться «Янычаром»
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Под Волгоградом военные учатся пользоваться «Янычаром» 

АиФ Волгоград 16 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Военнослужащие ЮВО начали подготовку на современном комплексе «Янычар» в Волгоградской области, каждый из них проведет за монитором учебно-тренировочного комплекса более 30 часов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, тренажер подготовит огнеметчиков к стрельбам из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности «Шмель-М». «Янычар» позволяет моделировать любую погоду, время года и суток, а также скорость перемещения целей. «Методика прицеливания и расчет условий проведения учебной стрельбы лазерным лучом, а также свето-шумовые эффекты, воспроизводимые при выстреле, на 85-90% передают обучаемому характеристики настоящего выстрела из РПО-А „Шмель“ и ПДМ-А „Шмель-М“.
В ходе стрельб огнеметчики поразят подвижные цели, находящиеся на расстоянии от 150 до 600 метров, а также расположенные в укрытиях на расстоянии до 800 метров.
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