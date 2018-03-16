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На Кубани началось межвидовое тактическое учение с подразделениями ПВО и экипажами морской авиации ВМФ
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На Кубани началось межвидовое тактическое учение с подразделениями ПВО и экипажами морской авиации ВМФ 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу мероприятия зенитчикам предстоит выполнить десантирование, взять штурмом командный пункт условного противника и при появлении авиации условного противника произвести условный пуск ракеты из ПЗРК «Верба».
На Кубани началось совместное тактическое учение с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии и экипажами морской авиации ВМФ.
По замыслу мероприятия подразделение ПВО, оснащенное новейшими переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», будет десантировано на парашютных системах Д-10 на незнакомую ранее площадку приземления в 10 км от города Ейска с высоты 800 м.
На земле военнослужащим предстоит занять огневые позиции, замаскироваться на степной местности, взять штурмом командный пункт условного противника, выполнить эвакуацию раненого на вертолете и при появлении авиации условного противника произвести условный пуск зенитной ракеты.
В мероприятии принимают участие около 200 военнослужащих, задействованы самолеты Су-25УТГ, Л-39, а также вертолет Ка-29.
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