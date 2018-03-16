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Китайский беспилотный танк впервые попал на видео
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Китайский беспилотный танк впервые попал на видео 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: Российская Газета
В сети появились кадры показательных испытаний китайского беспилотного танка, созданного на платформе танка Type 59 (облегченной версии советского танка Т-54). Об этом сообщает китайское онлайн-издание Sohu.
Как сообщает информагентство, съемки производились в «Лаборатории беспилотных боевых систем Народно-освободительной армии Китая». На фотографиях и видео демонстрируется вождение беспилотного танка оператором, который находится вне бронемашины — за переносным пунктом управления. Судя по антеннам, управление техникой происходит по цифровому каналу радио связи.
"Это означает, что в НОАК создается трехмерная беспилотная боевая система, включающая беспилотные корабли, дроны и беспилотные боевые машины", — сообщает издание.
Отметим, что танк Type 59 является китайской репликой советского танка Т-54А, который в 1950 годы поставлялся в КНР. Выпускался на заводе Баотоу до 1987 года. В зависимости от модификаций танк имел на вооружении 100-мм или 105-мм гладкоствольную пушку. Вес танка 36 тонн. Экипаж — четыре человека. Скорость — 50 километров в час.
Танк активно использовался в локальных войнах в Африке и во время военного конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Всего выпущено более шести тысяч машин. В дальнейшем на базе Type 59 был выпущен новый танк Type 62.
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