Китайский беспилотный танк впервые попал на видео

В сети появились кадры показательных испытаний китайского беспилотного танка, созданного на платформе танка Type 59 (облегченной версии советского танка Т-54). Об этом сообщает китайское онлайн-издание Sohu.

Как сообщает информагентство, съемки производились в «Лаборатории беспилотных боевых систем Народно-освободительной армии Китая ». На фотографиях и видео демонстрируется вождение беспилотного танка оператором, который находится вне бронемашины — за переносным пунктом управления. Судя по антеннам, управление техникой происходит по цифровому каналу радио связи.

"Это означает, что в НОАК создается трехмерная беспилотная боевая система, включающая беспилотные корабли, дроны и беспилотные боевые машины", — сообщает издание.

Отметим, что танк Type 59 является китайской репликой советского танка Т-54А, который в 1950 годы поставлялся в КНР. Выпускался на заводе Баотоу до 1987 года. В зависимости от модификаций танк имел на вооружении 100-мм или 105-мм гладкоствольную пушку. Вес танка 36 тонн. Экипаж — четыре человека. Скорость — 50 километров в час.