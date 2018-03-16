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В России зенитчики провели учения по уничтожению крылатых ракет
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В России зенитчики провели учения по уничтожению крылатых ракет 

Sputnik Эстония 16 марта 2018
Фото: Sputnik Эстония
Военнослужащие зенитной ракетной воинской части Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области России, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр Астраханской области.
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