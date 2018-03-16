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В России зенитчики провели учения по уничтожению крылатых ракет
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В России зенитчики провели учения по уничтожению крылатых ракет
Sputnik Эстония
16 марта 2018
Фото:
Sputnik Эстония
Комментарии
Военнослужащие зенитной ракетной воинской части Южного военного округа, дислоцированной в
Ростовской области
России
, уничтожили крылатые ракеты из зенитных ракетных систем (ЗРС) «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр
Астраханской области
.
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