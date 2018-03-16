Украина-США: Не бойтесь русской ядерной «ответки», у них всё хлам

Украинский еженедельник «Деловая столица» в похоронных тонах рассказал о состоянии российского ядерного потенциала. Причиной послужило сообщение о том, что в скором времени начнется утилизация МБР «Воевода», которые обладают самым мощным потенциалом в ряду сухопутной составляющей ядерной триады России . О чем рассказали РИА «Новости» Министерстве обороны . «Деловая столица» считает, что это «начало конца». То есть в скором времени наземные ядерные средства, которые сейчас имеют 70-процентный вес в ядерной триаде, скукожатся до 35%.

Но при этом морские и воздушные силы у России по-настоящему «силами» назвать никак нельзя. Короче, войну Россия уже проиграла. «При этом вероятность нанесения какого-либо ущерба США и его союзникам в ходе возможного ответного удара Россией, — утверждает „Деловая столица“, — в этих расчетах считается близкой к нулю — по всей видимости, учитываются возможности системы противоракетной обороны, элементы которой развернуты в Европе».

И в этом, считает газета, громадная заслуга принадлежит Украине

Некоторые компоненты для „Воеводы“, действительно, до последнего времени делали на Украине на заводе „Южмаш“. Что вполне понятно: производство было развернуто именно там еще в середине 80-х годов.

Еще один резон демонтировать МБР „Воевода“ вызван необходимостью замены их на более мощные МБР „Сармат“. Сейчас эта ракета проходит бросковые испытания. К моменту начала утилизации „Воеводы“ „Сармат“ должен быть готов.

Правда, „Деловая столица“ не верит в то, что эти два события совпадут по времени, заявляя, что в Советском Союзе после начала бросковых испытаний ракеты доводились до ума через 4-5 лет. Точнее — не хочет верить. Реальность же такова, что от начала бросковых испытаний „Воеводы“ до принятия на вооружение прошло всего лишь два года. Кстати, первое его бросковое испытание завершилось катастрофой — макет рухнул в шахту, уничтожив все пусковое оборудование. Ну а от первого летного испытания ракеты до ее полной готовности прошел лишь год. В декабре прошлого года во время бросковых испытаний „Сармат“ отработал нормально.

Тем не менее, украинская газета рисует удручающую картину: все „Воеводы“ уничтожены, ни одного „Сармата“ нет, и наземные ядерные силы представлены устаревшими „Тополями“ и „маломощными“ „Ярсами“.

Надо сказать, что на Украине плохо осведомлены о современном положении дел в РСВН. Подвижные грунтовые комплексы „Тополь“ уже не эксплуатируются. В этом десятилетии ракетчики должны распрощаться и с „Тополем-М“. На боевом дежурстве стоят современные „Ярсы“, а также еще более совершенные ракеты „Рубеж“. Так вот, их „мощность“ заключается не в том, сколько мегатонн они могут забрасывать через океан, а в вероятности преодоления ПРО противника. А она очень высока, благодаря целому ряду пионерных инженерных решений. Часть из них внедрена в ракету ОТРК „Искандер“, упоминание которой приводит к коллективной истерике в западных военно-политических кругах.

Досталось критики и морской триаде России. ВМФ располагает 14-ю стратегическими подводными лодками с ядерными ракетами на борту. По неведомой причине „Деловая столица“ утверждает, что лишь на восьми из них установлены ядерные ракеты. Это не так. В своем большинстве это лодки третьего поколения „Кальмар“, „Дельфин“ и „Акула“. И три лодки четвертого поколения „Борей“. В этом десятилетии подоспеют еще 3 „Борея“. Итого самые совершенные субмарины будут составлять более трети российского стратегического подводного флота.

У США лодок четвертого поколения нет. Они должны начать появляться в середине следующего десятилетия. Правда, разработка перспективных лодок „Колумбия“ пока даже не получила финансирования.

Для украинцев плохи и российские ракеты подводного базирования. Да, действительно, ракеты Р-29Р, принятые на вооружение в конце 70-х годов, уже не вполне соответствуют современным требованиям, предъявляемым к данному типу оружия. Однако линейка Р-29РМ (1988 г.) — Р29РМУ2 „Синева“ (2007 г) — Р29РМУ2.1 „Лайнер“ (2014 г.) практически ничем не уступает американским „Трайдент-2“ (1990 г.), которыми вооружены лодки „Огайо“. Разве что больше максимальное отклонение от цели в 500 метров. Хоть для ядерного заряда это совсем не принципиально.

В то же время у „Синевы“ рекордное для всех „лодочных“ ракет энергетическое совершенство — отношение забрасываемого веса к массе ракеты. „Трайдент-2“ тут на 25% слабее. Также у российской ракеты настильная траектория, более безопасная для прорыва ПРО. У „Лайнера“ самые совершенные средства борьбы с ПРО. И эти ракеты совсем скоро окончательно вытеснят „старушку“ Р-29М.

»Бореи» вооружены твердотопливными ракетами «Булава», за которыми будущее. «Деловая столица» считает их «сырыми». Поскольку по добытым в Википедии данным, якобы продолжаются испытания ракеты с «туманными перспективами». Однако «Булава» уже и принята на вооружение, и серийно выпускается на Воткинском заводе Удмуртии . Более того, идут работы по ее модернизации с целью доведения дальности до 12 тыс. км и увеличения забрасываемого веса. Если базовая модель несколько уступает «Трайденту-2», то новая модификация превзойдет ее и по энергетическим характеристикам, и по дальности, и по забрасываемому весу. К тому же, поскольку «Булава» относится к следующему поколению баллистических ракет для подводных лодок, чем «Трайдент-2», у нее более эффективные средства прорыва ПРО.

Ну, и в заключение про воздушную составляющую триады. В качестве носителей стратегических ракет у нас используются дальние ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160. При этом сетования «Деловой столицы» на их «неприличную старость» абсолютно несостоятельны. В США основная ударная мощь воздушной составляющей приходится на B-52H, производство которых было прекращено в 1962 году. Серийное производство Ту-95 было остановлено на 15 лет позже. После чего проводились модернизации на уже готовых машинах. Так что в первую очередь следует печалиться по поводу старости не российского, а американского бомбардировщика. Кстати, недавно стало известно, что В-52 собираются опять модернизировать с целью продления срока его службы до 2060 года.

Но значительно раньше в Дальнюю авиацию России начнут поступать Ту-160М2, не модернизированные на базе имеющихся, а заново построенные.

Словом, статья в «Деловой столице» изобилует «косяками». В частности утверждается, что двигатели для стратегических ракет Х-55, которыми вооружены Ту-95МС и Ту-160, делают в Запорожье . В связи с чем эти ракеты из-за прекращения их поддержки со стороны производителей скоро нельзя будет использовать. А новые ракеты Х-102 с дальностью 5500 км российская промышленность выпускает в очень ограниченных количествах. Отнюдь. Производство всех компонентов Х-55 было перенесено с Украины в Киров и Смоленск еще в советский период.

Ну, а Х-102 у нас уже вполне достаточно. Это ясно хотя бы по тому, что в Сирии было использовано около сотни ракет Х-101. Это модификация ракеты с обычной, осколочно-фугасной, боевой частью.

И с российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которую в упор не видно из Киева, все нормально. «Так, в России фактически отсутствует такой важный элемент, как космический эшелон системы раннего предупреждения. Последние два спутника этой системы (»Космос-2422» и «Космос-2446») прекратили свою работу осенью 2014 г. Поэтому возникает резонный вопрос — как без спутников российские военные собираются обнаружить пуски ракет с территории США или, например, из акватории мирового океана?»

Да нормально. И уже не собираются, а обнаруживают испытательные пуски ракет на американских полигонах и старты ракет-носителей с космическими аппаратами. На орбите уже находятся два спутника «Тундра», которые отслеживают старты по факелу ракетных двигателей. Помимо этого по периметру России развернута сеть РЛС дальнего наблюдения. В нее входят надгоризонтные РЛС «Воронеж» и загоризонтные — «Контейнер».

При этом «Деловая столица» категорически отказывается признавать реальность существования нового российского оружия сдерживания, о котором Путин рассказал в начале марта в Послании Федеральному собранию. Гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подводного ядерного дрона «Статус-6», гиперзвуковой маневрирующей боеголовки «Авангард»… Хоть все уже и признали.