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В Минобороны рассказали о заказах для оборонной промышленности
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В Минобороны рассказали о заказах для оборонной промышленности 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета России, или полтора триллиона рублей, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.
"Ровно половина военного бюджета — полтора триллиона — это как раз заказы для промышленности. То есть, это выплаты гражданскому сектору: финансирование, заработная плата людей, трудовые места", — сказал Цаликов, выступая на телеканале «ТВ Центр».
Как подчеркнул заместитель министра, вооруженные силы и военно-промышленный комплекс не должны, а являются локомотивами движения вперед.
"Около 500 миллиардов рублей поступают в бюджеты всех уровней от деятельности вооруженных сил и военно-промышленного комплекса в виде налогов и всего прочего. Вот чисто денежный подход. Хотя, конечно, он не объясняет всю полноту происходящего", — отметил Цаликов.
Как сообщалось ранее, военный бюджет России в 2018 году составляет 2,8% от ВВП, при этом расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений составят 2,8 триллиона рублей.
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