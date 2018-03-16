В Минобороны рассказали о заказах для оборонной промышленности

"Ровно половина военного бюджета — полтора триллиона — это как раз заказы для промышленности. То есть, это выплаты гражданскому сектору: финансирование, заработная плата людей, трудовые места", — сказал Цаликов, выступая на телеканале «ТВ Центр»

Как подчеркнул заместитель министра, вооруженные силы и военно-промышленный комплекс не должны, а являются локомотивами движения вперед.

"Около 500 миллиардов рублей поступают в бюджеты всех уровней от деятельности вооруженных сил и военно-промышленного комплекса в виде налогов и всего прочего. Вот чисто денежный подход. Хотя, конечно, он не объясняет всю полноту происходящего", — отметил Цаликов.

Как сообщалось ранее, военный бюджет России в 2018 году составляет 2,8% от ВВП, при этом расходы России на закупки и содержание военной техники и вооружений составят 2,8 триллиона рублей.