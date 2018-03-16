Ещё
Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЗВО намерены завершить реставрацию американского танка времен Второй мировой войны «Шерман» к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЗВО намерены завершить реставрацию американского танка времен Второй мировой войны «Шерман» к Дню Победы 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В свое время боевую машину подняли на поверхность водолазы Северного флота, когда обследовали затопленное гитлеровцами в Баренцевом море в 1945 году транспортное судно «Томас Дональдсон».
В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времён Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».
Танк был поднят на поверхность водолазами Северного флота в прошлом году. «Шерман» доставлен в Лугу, и по оценке специалистов, находится в удовлетворительном состоянии. Из текста сохранившегося паспорта-формуляра можно узнать, что средний танк М-4 «Шерман» был изготовлен в октябре 1944 года в городе Детройте штатаМичиган.
Сейчас военнослужащие рембата ЗВО приступили к восстановительным работам.
Механики ремонтного подразделения с некогда грозной боевой машины сняли двигатель, гусеницы и катки. Они тщательно демонтируют каждый крепежный болт, чтобы после специальной обработки все «родные» детали вернуть на место.
Планируется, что 9 мая наряду с другими экспонатами отреставрированная боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций, и её смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга.
ТК «Звезда»: последние новости
В Псковской области экипажи ударных вертолетов ЗВО учились уничтожать боевую технику и самолеты на аэродромах условного противника Экс-глава ВСУ рассказал, почему в 2014 году Украина не смогла перебросить в Крым войска Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ210
В Госдуме оценили заявление Порошенко48
Украина пожаловалась в ООН156
Сенатор объяснил закрытие Британского совета69
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля724
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение