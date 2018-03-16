Специалисты ремонтно-восстановительного батальона ЗВО намерены завершить реставрацию американского танка времен Второй мировой войны «Шерман» к Дню Победы 

В свое время боевую машину подняли на поверхность водолазы Северного флота, когда обследовали затопленное гитлеровцами в Баренцевом море в 1945 году транспортное судно «Томас Дональдсон».
В бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, доставлен американский средний танк «Шерман» времён Второй мировой войны с затопленного в 1945 году транспортного судна «Томас Дональдсон».
Танк был поднят на поверхность водолазами Северного флота в прошлом году. «Шерман» доставлен в Лугу, и по оценке специалистов, находится в удовлетворительном состоянии. Из текста сохранившегося паспорта-формуляра можно узнать, что средний танк М-4 «Шерман» был изготовлен в октябре 1944 года в городе Детройте штатаМичиган.
Сейчас военнослужащие рембата ЗВО приступили к восстановительным работам.
Механики ремонтного подразделения с некогда грозной боевой машины сняли двигатель, гусеницы и катки. Они тщательно демонтируют каждый крепежный болт, чтобы после специальной обработки все «родные» детали вернуть на место.
Планируется, что 9 мая наряду с другими экспонатами отреставрированная боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций, и её смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга.