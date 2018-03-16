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В Забайкалье штурмовики ВВО уничтожили колонну техники условного противника
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В Забайкалье штурмовики ВВО уничтожили колонну техники условного противника 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи Су-25 выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.
На специализированном авиационном полигоне в Забайкальском крае прошло летно-тактическое учение с экипажами штурмовой авиации по нанесению авиаударов по наземным целям условного противника.
В ходе практической части мероприятия летчики штурмовиков Су-25 совершили групповые полеты в заданный район, где по полученным координатам обнаружили наземные цели, имитирующие колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника.
Экипажи выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности с отработкой бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.
Кроме того, в рамках учения опытные летчики-инструкторы осуществили подготовку молодых пилотов с применением современных учебно-боевых самолетов Су-25УБ.
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