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Моряки-подводники Северного флота отметят профессиональный праздник на боевых постах
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Моряки-подводники Северного флота отметят профессиональный праздник на боевых постах 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В социальном плане для членов семей экипажей атомных подлодок созданы все условия для полноценной жизни в военных гарнизонах –— благоустроенное жилье, поликлиники, детские сады и школы, а общее образование в Заполярье считается одним из лучших среди российских регионов.
В преддверии Дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки «Северодвинск» провел учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведению ракетной атаки.
Обучение экипаж новейшей подводной лодки проходит и в учебных центрах, и непосредственно на корабле, поскольку им первым приходилось проверять и испытывать на практике все системы, приборы и механизмы.
Крылатые ракеты «Калибр» также были испытаны на этом корабле. Вообще подводная лодка проекта «Ясень» уникальна тем, что на ней используются сразу несколько типов ударного вооружения.
Сейчас испытанная и проверенная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» находится в полной боевой готовности к выполнению поставленных задач.
В социальном плане для членов семей экипажей атомных подводных лодок созданы все условия для полноценной жизни в военных гарнизонах. Есть благоустроенное жилье, магазины, поликлиники, детские сады и школы, спортивные комплексы и площадки. Общее образование в Заполярье считается одним из лучших среди российских регионов.
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