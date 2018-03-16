Огнеметные подразделения ВВО отработали новую тактику огневого воздействия против различных видов бронетехники

В частности, огнеметчики вели огонь не только по легкобронированной технике, но и танкам — расчеты отрабатывали стрельбу под башню и гусеницы одной боевой машины из нескольких огнеметов одновременно.

На полигоне Трехречье в Амурской области огнеметные подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали новые способы тактических действий и выполнили практические стрельбы из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель».

Специалисты — огнеметчики занимали позиции на вероятных участках прорыва групп боевой техники условного противника. С расстояния в 400 метров начиналось массированное применение огневой «карманной артиллерии».

Вопреки сложившейся концепции, огнеметчики вели стрельбу не только по легкобронированной технике, но и танкам. Главная задача стояла не уничтожение танка, а выведение его из строя. Военнослужащие отработали стрельбу под башню и гусеницы одной цели из нескольких огнеметов одновременно.

Стрельба проводилась в динамике условного боя в ходе тактического учения с усиленным мотострелковым батальоном по макетам бронированной техники. На огневом рубеже огонь вели около 20 огнеметчиков. Всего в учении было задействовано более 700 военнослужащих.