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День моряка-подводника отпразднуют в Нижнем Новгороде
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День моряка-подводника отпразднуют в Нижнем Новгороде 

В городе N 16 марта 2018
Фото: В городе N
19 марта в Нижегородской кремле у памятника подводной лодке «С-13» состоится праздник, посвященный Дню моряка-подводнику. Об этом сообщает региональное отделение Движения в поддержку флота.
На мероприятие приглашаются все ветераны-подводники Военно-морского флота РФ, а также нижегородские корабелы и конструкторы, посвятивших свою жизнь созданию российских подводных лодок.
В региональном отделении Движения в поддержку флота напоминают, что становление подводного флота России неразделимо связано с Нижним Новгородом. Первая русская боевая подводная лодка «Дельфин» была построена в 1904 году на Балтийском заводе по проекту нижегородцев: ученого-кораблестроителя Ивана Бубнова и капитана I ранга Михаила Беклемишева.
19 марта исполнится 112 лет со дня создания Подводных сил России.
Ранее сообщалось, что на «Красном Сормове» спустят на воду еще один танкер-химовоз.
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