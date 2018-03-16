День моряка-подводника отпразднуют в Нижнем Новгороде

19 марта в Нижегородской кремле у памятника подводной лодке «С-13» состоится праздник, посвященный Дню моряка-подводнику. Об этом сообщает региональное отделение Движения в поддержку флота.

На мероприятие приглашаются все ветераны-подводники Военно-морского флота РФ , а также нижегородские корабелы и конструкторы, посвятивших свою жизнь созданию российских подводных лодок.

В региональном отделении Движения в поддержку флота напоминают, что становление подводного флота России неразделимо связано с Нижним Новгородом. Первая русская боевая подводная лодка «Дельфин» была построена в 1904 году на Балтийском заводе по проекту нижегородцев: ученого-кораблестроителя Ивана Бубнова и капитана I ранга Михаила Беклемишева.

19 марта исполнится 112 лет со дня создания Подводных сил России.

Ранее сообщалось, что на «Красном Сормове» спустят на воду еще один танкер-химовоз.