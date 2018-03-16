Вертолеты Racer будут компоноваться моторами Safran

Разработчик скоростного вертолета Racer отдал предпочтение двигателям Safran. Речь идет о новых силовых установках Aneto, отмечает электронное издание aviav.ru. Речь идет о проекте 2-моторного экономичного вертолета Airbus Helicopters. Два мощных 2500-сильных двигателя Aneto-1X позволят обеспечить круизную скорость винтокрылой машины в 400 км/час.

Крейсерская скорость нынешних гражданских вертолетов где-то в 2 раза ниже. В компании Safran уверяют, что их новая силовая установка характеризуется более высокой эффективностью, чем другие аналоги этого класса. Двигатель отлично подойдет для вертолетов, которые эксплуатируются в непростых погодных, климатических, территориальных условиях (оффшорные операции, поисковые миссии, тушение лесных пожаров и так далее).

Производитель вертолетов из Франции представил проект Racer еще летом прошлого года в Ле-Бурже (славноизвестная программа Clean Sky-2). Разработчик обещает собрать машину уже в следующем году, а на 2020-й год намечены летные испытания новинки. Инженеры компании Airbus Helicopters в проекте Racer решили реализовать опыт более раннего скоростного прототипа X-3. Демонстратор прошел серию испытаний в период с 2010-го по 2014-й год.

Известно, что вертолет AW-189X также будет компоноваться силовыми установками Aneto. На винтокрылых машинах Racer будет опробована технология Power Pack Eco Mode, позволяющая уменьшить в целом на 15% расход горячего в режиме полета (крейсерская скорость), повысить предел дальности. Вертолет, кстати, также получит электростартер нового поколения. Речь идет о совершенно новой технологии, которая не так давно прошла наземные тесты. Летные испытания эта чудо-технология пройдет как раз на скоростном вертолете Racer.