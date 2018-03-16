Летчик рассказал о том, как стать пилотом бомбардировщика Ту-160

Пилот Ту-160, командир корабля Сергей Мишин рассказал, как стать пилотом стратегического бомбардировщика.

Чтобы стать пилотом Ту-160, нужно пройти большой путь, начиная с первоначального обучения и обучения в полках и заканчивая полетами на бомбардироващиках Ту-22.

«Чтобы попасть на этот самолет, летчики проходят достаточно долгий путь. Это первоначальное обучение, обучение в полках, как правило в качестве командиров бомбардировщиков Ту-22М3, а после этого они приходят в Энгельский гарнизон и осваивают данную технику», — рассказал пилот.

Он также подчеркнул, что Ту-160 — уникальный бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, которая позволяет ему эффективно работать на разных режимах полета.

Ту-160 — стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Основное вооружение — крылатые ракеты, которые могут иметь в том числе и ядерную боевую часть.