На Кубани начались учения десантников

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На Кубани десантники высадились на новый военный полигон 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани начались учения десантных войск России, во время которых спецназовцы высадились на новую площадку для приземления "Кухаривка", расположенную в 10 километрах от расположенного на берегу Азова города Ейска.
В учениях задействованы подразделения противовоздушной обороны 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии (ВДВ). Высадка на новый полигон проводилась с военно-транспортного самолета (с высоты 800 метров) и вертолета Ка-29 морской авиации МВФ России.
— После десантирования военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач, где штурмом овладели военным аэродромом условного противника, — рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев. — Также была отработана задача по эвакуации раненых вертолетом. До применения основных сил в районы действий предварительно забрасывались разведывательные группы, которые в близлежащих районах нашли подходящую площадку для приземления, попутно выявив и уничтожив условный передовой отряд противника.
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