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Заправка «стратега»: кадры сложнейшего упражнения, выполняемого экипажами Ту-160 и Ил-78
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Заправка «стратега»: кадры сложнейшего упражнения, выполняемого экипажами Ту-160 и Ил-78 

ТК «Звезда» 16 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
На территории Западного, Центрального и Восточного военных округов прошли тренировки пилотов дальней авиации.
Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации.
В рамках мероприятий боевой подготовки летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе.
Воздушные танкеры Ил-78 произвели несколько дозаправок стратегических ракетоносцев в полете под прикрытием истребителей Су-30СМ.
Полеты проходили в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и снегопады не помешали экипажам ВКС РФ успешно выполнить поставленные задачи.
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