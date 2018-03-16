Убийца электроники: Ми-8 с системой «Рычаг-АВ» впервые замечен в Сирии

Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1 со станцией активных помех «Рычаг-АВ» впервые «засветился» в Сирии . Фотография винтокрылой машины с установкой, которую специалисты между собой называют «убийцей электроники», появилась в Сети.

Данное мобильное средство РЭБ считается одним из самых мощных, если речь идет о необходимости выведения из строя электронной начинки боевых самолетов и крылатых ракет.

По мнению военных экспертов, именно применение «Рычага-АВ» сыграло значительную роль в снижении эффективности проведенного в апреле прошлого года массированного удара американских крылатых ракет по сирийской военно-воздушной базе Эш-Шайрат. Российские источники тогда сообщали, что до цели долетели лишь 23 «Томагавка», остальные 36 крылатых ракет сбились с курса.

Данный комплекс радиоэлектронной борьбы может прикрыть значительные территории. Речь идет о сотнях квадратных километров. Изощренный цифровой интеллект системы запоминает электронные портреты целей противника, собирая их в своеобразной библиотеке.

При необходимости комплекс сам выбирает необходимые характеристики излучения, которое глушит вражескую электронику со 100%-ной эффективностью.

Сообщалось, что элементы «Рычага-АВ» могут монтироваться не только на вертолеты, но также и на наземные мобильные и стационарные средства. Уникальная разработка российских ученных также может быть задействована в интересах Военно-морского флота.