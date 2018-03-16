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На ВДНХ покажут робота Федора, который отправится на орбиту
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На ВДНХ покажут робота Федора, который отправится на орбиту 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский робот-космонавт Федор, который, как ожидается, отправится на орбиту в 2022 году, будет выставлен на постоянной экспозиции на ВДНХ в Москве в отреставрированном павильоне «Космонавтика и авиация», сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Робот доставлен на ВДНХ в четверг.
"Это действующий торс робота последней модели, способный двигать руками и головой в автономном режиме и режиме повторения движений за оператором, умеющий говорить", — рассказали в ФПИ.
Свое имя андроид получил от вице-премьера России Дмитрия Рогозина. В дальнейшем его начали расшифровывать как Final Experimental Demonstration Object Research.
Федор разработан ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались Роскосмос и Росатом.
В настоящее время в Ракетно-космической корпорации «Энергия» идет адаптация андроида к полету на космическом корабле нового поколения «Федерация». Планируется, что Федор будет сидеть в кресле пилота во время первого испытательного полета этого корабля на орбиту в 2022 году. Также планируется его участие еще в двух полетах к Международной космической станции в 2023 и 2024 годах.
Павильон «Космонавтика и авиация» будет открыт на ВДНХ после многолетней реставрации к 12 апреля, Дню космонавтики. Внутри планируется представить макеты советской и современной российской ракетно-космической техники — ракет, спутников, межпланетных зондов, космических станций.
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