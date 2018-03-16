На ВДНХ покажут робота Федора, который отправится на орбиту

Робот доставлен на ВДНХ в четверг.

"Это действующий торс робота последней модели, способный двигать руками и головой в автономном режиме и режиме повторения движений за оператором, умеющий говорить", — рассказали в ФПИ.

Свое имя андроид получил от вице-премьера России Дмитрия Рогозина . В дальнейшем его начали расшифровывать как Final Experimental Demonstration Object Research.

Росатом. Федор разработан ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались Роскосмос

В настоящее время в Ракетно-космической корпорации «Энергия» идет адаптация андроида к полету на космическом корабле нового поколения «Федерация». Планируется, что Федор будет сидеть в кресле пилота во время первого испытательного полета этого корабля на орбиту в 2022 году. Также планируется его участие еще в двух полетах к Международной космической станции в 2023 и 2024 годах.

Павильон «Космонавтика и авиация» будет открыт на ВДНХ после многолетней реставрации к 12 апреля, Дню космонавтики. Внутри планируется представить макеты советской и современной российской ракетно-космической техники — ракет, спутников, межпланетных зондов, космических станций.