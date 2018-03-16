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Штурмовики на учениях в Забайкалье уничтожили колонну техники «террористов»
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Штурмовики на учениях в Забайкалье уничтожили колонну техники «террористов» 

ТАСС 16 марта 2018
ЧИТА, 16 марта. /ТАСС/. Летчики штурмовой авиации в ходе учений в Забайкальском крае уничтожили колонну легкобронированной техники условных террористов, сообщила в пятницу пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе практической части (учений — прим. ТАСС) летчики штурмовиков Су-25 отработали задачи по совершению групповых полетов в заданный район по полученным координатам, обнаружению различных наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника, и нанесению по ним авиаударов", — сказали в пресс-службе.
Экипажи отработали задачи по заходу на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности и вопросы бомбометания как с горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.
Опытные летчики-инструкторы также провели подготовку молодых летчиков с использованием современных учебно-боевых Су-25УБ.
Число самолетов, участвовавших в учениях, не сообщается, но, как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, они совершили более 20 вылетов.
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