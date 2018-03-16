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Росавиация подтвердила возможность работы Ка-226Т при высоких температурах
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Росавиация подтвердила возможность работы Ка-226Т при высоких температурах 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало холдингу «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») дополнение к сертификату типа вертолета Ка-226Т, которое разрешает эксплуатацию машины в экстремально высоких температурах и позволит начать вести коммерческие поставки в страны с жарким климатом, заявили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.
Ранее в сентябре 2017 года специалисты «Вертолётов России» и иранской компании Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) успешно испытали Ка-226Т в Иране при температуре +50 градусов по Цельсию.
"Безусловно, документальное подтверждение станет дополнительным аргументом в наших переговорах с компаниями, проявляющими интерес к приобретению этих вертолетов", — цитируется в сообщении гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью вертолета является модульность его конструкции — на Ка-226Т легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
Вертолет оснащен современным комплексом авионики и специальной авариестойкой топливной системой. Ка-226Т может применяться при нестабильной атмосфере и сильных ветрах в степной местности, при резких температурных перепадах, а также в условиях, когда существует вероятность обледенения.
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