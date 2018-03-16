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Новый авиадвигатель GE9X прошел первые летные испытания
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Новый авиадвигатель GE9X прошел первые летные испытания 

AirCargoNews.ru 18 часов назад
Фото: AirCargoNews.ru
Авиадвигатель GE9X был подвергнут летным испытаниям 13 марта, после установки его под крылом принадлежащей концерну GE Aviation летающей лаборатории на базе Boeing 747-400. Самолет вылетел из аэропорта рядом с заводом в Викторвилл в Калифорнии примерно в 10:40 по местному времени. В полете, продолжавшимся более 4 часов, были проверены все характеристики двигателя. «Группа специалистов по GE9X с предприятия в Викторвилл потратила целый месяц, подготавливая к испытательным полетам новый двигатель, а его расчетные характеристики подтвердил сегодняшний первый полет. Он стал первым шагом серии испытаний GE9X, которые продолжатся несколько месяцев и позволят нам собрать данные о режимах работы на различной высоте и на разных этапах полета», — сказал Тед Инглинг, генеральные директор программы GE9X в GE Aviation. Сертификационные тесты двигателя GE9X начались в мае 2017. Недавно двигатель прошел пробы по работоспособности в условиях сильного обледенения, которым он был подвергнут в канадском городе Виннипег. Продолжается проверка его работы при сильном боковом ветре в Пиблс, штата Огайо. Получение сертификата для GE9X ожидается в 2019-м. В программе принимают участие также IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters и MTU Aero Engines. GE9X, развивающий тягу боле 440 kN, и имеющий диаметр крыльчатки 3,40 м, предназначен для использования в качестве силового агрегата новейших широкофюзеляжных самолетах концерна Boeing — 777-9 и 777-8, которые поступят в эксплуатацию в 2020-2022 гг.
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