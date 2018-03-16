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Около 20 самых лучших снайперов ЗВО отобрано для участия в окружном этапе конкурса «Снайперский рубеж»
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Около 20 самых лучших снайперов ЗВО отобрано для участия в окружном этапе конкурса «Снайперский рубеж» 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе первого дня состязаний участники выполнят ряд огневых задач, среди которых упражнение «холодный выстрел». Это снайперская стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с теннисный шарик неподготовленной винтовкой СВД.
Около 20 самых лучших снайперов подразделений специального назначения и мотострелковых соединений Западного военного округа (ЗВО) отобрано для участия в третьем отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж», который пройдет в Ленинградской области на территории окружного учебного центра.
В ходе первого дня состязаний снайперы выполнят ряд огневых задач, среди которых упражнение «холодный выстрел». Это снайперская стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с теннисный шарик из неподготовленной винтовки СВД. Также испытания включают стрельбу на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий.
Особое внимание будет уделяться знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.
В ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнят более десятка упражнений контрольных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. По окончании окружного этапа будут выбраны лучшие снайперы для последующего участия во всеармейском этапе конкурса «Снайперский рубеж».
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