«Карась» судного дня. Какие имена для сверхоружия оказались самыми популярными

Конкурс по выбору названий для новый российских вооружений завершен и определены лидеры, набравшие наиболее количество голосов. Напомним, названия выбирались для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и крылатой ракетой неограниченной дальности. На выбор в Минобороны предложили по 50 вариантов названий для каждого из трех образцов нового вооружения.

Так, для боевого лазерного комплекса большинство предложили называние «Горыныч». На втором месте по популярности «Карась» и затем «Пальмира».

Самым популярным названием для беспилотного подводного аппарата стал «Шептун». При этом новый образец вооружения по аналогии с лазерным комплексом также предлагают называть «Карась».

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Порядка 50 тыс. человек решили назвать новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Пальмира». Далее следует вариант «Император», а также такие названия, как «Нежданчик», «Тишина», «Чебурашка» и «Буревестник».

Напомним, ряд новых образцов оружия президент России Владимир Путин презентовал в ходе послания федеральному собранию. В их числе были комплексы «Сармат» и «Авангард», пишут «Известия» . Тогда Путин предложил гражданам принять участие в выборе названий для некоторых новых видов стратегического оружия.

Ранее в эфире НСН музыканты, политики и журналисты также предложили свои варианты названий.