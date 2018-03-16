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График проведения военных маневров США и Южной Кореи будет объявлен на следующей неделе
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График проведения военных маневров США и Южной Кореи будет объявлен на следующей неделе 

ТАСС 7 часов назад
СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США объявят график проведения совместных военных маневров Key Resolve и Foal Eagle на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского Министерства национальной обороны.
"Официальное объявление относительно графика проведения военных игр будет сделано на следующей неделе", — подчеркнул он.
По данным южнокорейских СМИ, масштабные полевые маневры Foal Eagle скорее всего стартуют в начале апреля, а командно-штабные учения Key Resolve — в середине апреля. Ожидается, что в нынешнем году в военных играх не будут привлекаться американские стратегические вооружения, такие как атомные авианосцы и подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B.
В начале текущего года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. В Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение в Пхеньяне.
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