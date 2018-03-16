Истребители МиГ-31 на Камчатке перехватили бомбардировщики условного противника

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Истребители-перехватчики МиГ-31 на учениях на Камчатке в пятницу перехватили условные стратегические бомбардировщики противника, нарушившие воздушное пространство России . Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Сегодня в ходе летно-тактического учения отдельного смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота высотные истребители-перехватчики МиГ-31 Камчатской авиабазы отработали задачи по перехвату самолетов условного противника, нарушивших воздушное пространство Российской Федерации. Роль нарушителя выполняли два противолодочных самолета Ил-38Н, которые имитировали стратегические бомбардировщики условного противника", — сказал Воскресенский.

По его словам, по тревоге в воздух подняли пару МиГ-31, которые с помощью наземных радиотехнических средств обнаружили и классифицировали цели, а затем выполнили электронные пуски ракет класса «воздух — воздух».