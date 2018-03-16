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Российские летчики за неделю семь раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Российские летчики за неделю семь раз поднимались на перехват иностранных самолетов 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские летчики семь раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета «Красная звезда».
Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 зарубежных летательных аппарата.
Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории Латвии инспекцию в соответствии с Венским документом 2011 года. «На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили», — сообщается в газете.
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