Ещё
Генерал США назвал большинство контактов с ВКС РФ безопасными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генерал США назвал большинство контактов с ВКС РФ безопасными 

Российская Газета 11 часов назад
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ более чем в 95 процентах контактов в небе с военно-воздушными силами (ВВС) стран — членов НАТО действуют профессионально и безопасно. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.
Он признал, что активность российских ВКС в его зоне ответственности с 2015 года по настоящее время шла без «драматического роста», равно как и без «драматического спада».
"Все контакты, которые у нас происходят с российской авиацией в рамках воздушного патрулирования, мы документируем, отслеживаем и даем им характеристику, — сказал американский военачальник, выступая в четверг на телефонном брифинге для журналистов, который был организован госдепом. — И больше чем при 95 процентах таких инцидентов мы наблюдаем безопасное поведение со стороны российских авиационных сил".
Российская Газета: последние новости
На Кубани десантники высадились на новый военный полигон Китайский беспилотный танк впервые попал на видео В Сирии образован избирательный участок для голосования на выборах президента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России190
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям169
Атомные подлодки РФ дошли до США122
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео346
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле298
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение