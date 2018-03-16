Генерал США назвал большинство контактов с ВКС РФ безопасными

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ более чем в 95 процентах контактов в небе с военно-воздушными силами (ВВС) стран — членов НАТО действуют профессионально и безопасно. Об этом, как передает ТАСС, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он признал, что активность российских ВКС в его зоне ответственности с 2015 года по настоящее время шла без «драматического роста», равно как и без «драматического спада».